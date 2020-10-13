 أرمينيا: لا يمكن تبادل الأسرى مع أذربيجان في ظل انتهاكات الهدنة - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 7:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أرمينيا: لا يمكن تبادل الأسرى مع أذربيجان في ظل انتهاكات الهدنة

رويترز
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 6:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 6:54 ص

أشار كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرمني فاغارشاك أروتينيان، إلى تعذر تبادل الأسرى مع أذربيجان في إقليم قره باغ، بسبب عدم تحقيق وقف إطلاق النار التام المتفق عليه.

وقال أروتينيان في حديث لقناة لاتفية على موقع "يوتيوب" اليوم الاثنين، إن الصليب الأحمر الذي من المفترض أن تجري تحت رعايته عملية تبادل الأسرى، سيبدأ بتنفيذ هذه المهمة فور وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الجانبين الأرمني والأذربيجاني لا يستطيعان الشروع بتبادل الأسرى حاليا بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، لكنه لفت إلى ثبات الهدنة الإنسانية المعلنة على معظم محاور التماس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك