أرمينيا: لا يمكن تبادل الأسرى مع أذربيجان في ظل انتهاكات الهدنة

أشار كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرمني فاغارشاك أروتينيان، إلى تعذر تبادل الأسرى مع أذربيجان في إقليم قره باغ، بسبب عدم تحقيق وقف إطلاق النار التام المتفق عليه.

وقال أروتينيان في حديث لقناة لاتفية على موقع "يوتيوب" اليوم الاثنين، إن الصليب الأحمر الذي من المفترض أن تجري تحت رعايته عملية تبادل الأسرى، سيبدأ بتنفيذ هذه المهمة فور وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الجانبين الأرمني والأذربيجاني لا يستطيعان الشروع بتبادل الأسرى حاليا بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، لكنه لفت إلى ثبات الهدنة الإنسانية المعلنة على معظم محاور التماس.