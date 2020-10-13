 الشرطة البريطانية: نتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس بلندن - بوابة الشروق
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الشرطة البريطانية: نتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس بلندن

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:27 ص

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن الشرطة البريطانية تتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس بلندن.

وأغلقت الشرطة البريطانية جسر وستمنستر في لندن، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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