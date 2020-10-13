الشرطة البريطانية: نتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس بلندن

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أفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن الشرطة البريطانية تتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس بلندن.
وأغلقت الشرطة البريطانية جسر وستمنستر في لندن، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.