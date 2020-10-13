 صلاح يستعد مع ليفربول لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد - بوابة الشروق
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صلاح يستعد مع ليفربول لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:06 م

خاض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تدريبات اليوم الثلاثاء، رفقة فريقه استعدادا لمواجهة إيفرتون المقرر إقامتها بعد أيام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.

ولم يغادر صلاح إنجلترا في فترة التوقف الدولي، حيث لم يكن هناك مباريات للفراعنة خلال هذه الفترة، ولكن من المقرر أن ينضم لمعسكر المنتخب في نوفمبر المقبل لمواجهتي توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويقدم صلاح مستويات مميزة مع ليفربول حتى الآن في الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 4 مباريات في البريميرليج.

وخاض ليفربول 4 مواجهات في الدوري فاز في 3 مباريات وخسر بنتيجة كبيرة في الرابعة أمام أستون فيلا 7 – 2 .

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، على ملعب جوديسون بارك.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الـ5 وبرصيده 9 نقاط، بينما يحتل إيفرتون الصدارة برصيد 12 نقطة.


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