 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يترأس اجتماعا رفيعا لبحث ترتيبات السلام - بوابة الشروق
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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يترأس اجتماعا رفيعا لبحث ترتيبات السلام

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:06 م

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماع اللجنة العليا لترتيبات السلام، والذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور عضوي مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي، ووزراء الدفاع اللواء يس ابراهيم يس، وشئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير منيس، والمالية هبة محمد علي، والحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ورئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، ومدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة عز الدين الشيخ، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد، وممثلين للقوات المسلحة والدعم السريع.

وقال وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس، في تصريح صحفي، إن الاجتماع اطمأن على ترتيبات استقبال وفود السلام من حيث الإيواء وتوفير وسائل الحركة، كما أكد على تشكيل لجان فرعية للاشراف والمتابعة لتنفيذ اتفاقية السلام.

وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية تضافر الجهود وتذليل كافة العقبات وتقديم العون اللازم لترتيبات السلام وتنفيذ الاتفاق بالصورة المطلوبة.

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