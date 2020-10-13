دراسة: خُمس دول العالم مهددة بانهيار النظام البيئي الداعم للاقتصاد

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أفادت دراسة حديثة بأن 20% من دول العالم على حافة انهيار نظامها البيئي الداعم للاقتصاد والذي يتمحور حول الموارد المائية والزراعية وغيرها؛ ما يهدد اقتصاد تلك الدول كنتيجة لتدهور نظامها البيئي.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن منظمة سويس ري للتأمينات القائمة بالدراسة، أن 6 بين كل 7 دول يتعرض أكثر من 30% من مساحة نظامها البيئي للتدهور الشديد المنذر بانهيار.

وأضافت الدراسة أن دولة إسرائيل تقع بين أكثر الدول تهديدا بانهيار النظام البيئي في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وتعد أستراليا وجنوب إفريقيا من أكثر الدول تهديدا بانهيار النظام البيئي الداعم لاقتصاداتهما.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية بالمركز الـ16 من حيث تهديد نظامهما البيئي.

وتعاني دولتي نيجيريا وباكستان من قدر كبير من تدهور النظام البيئي؛ بينما تبدي اندونيسيا والبرازيل امتلاكهما نظاما بيئيا أكثر أمنا إلا أن الاعتماد الشديد اقتصاديا للدولتين على النظام البيئي يزيد من خطورة الوضع لديهما.

ويقول جيفري بون أحد المشاركين بالدراسة إنه بسبب ضعف البيانات حيال أوضاع الأنظمة البيئية أصبح 75% من السندات العالمية في وضع غير آمن.

وأشار التقرير إلى أن الدخل العالمي المرتبط بالنظام البيئي يبلغ 21 تريليون دولار.