وزير خارجية الصين: نتفهم خطورة وضع خزان صافر اليمني

تلقى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، رسالة من وانج يي وزير خارجية الصين، أبدى فيها تفهم بلاده للوضع الخطير الذي وصل إليه خزان صافر في الجمهورية اليمنية، موضحًا أنها ستقوم بدورٍ إيجابي وبناء في مجلس الأمن الدولي للوصول لصيغة مناسبة بشأن وضع الخزان.

وجاءت رسالة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية ردًا على البرقية العاجلة التي أرسلها رئيس البرلمان العربي والتي تضمنت نداء للمجتمع الدولي بتاريخ 25 سبتمبر 2020 بشأن الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه خزان النفط العائم "صافر" قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات، محذرًا من خطر تسريب مليون و100 ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.

وطلب رئيس البرلمان العربي من جمهورية الصين الشعبية التحرك في مجلس الأمن الدولي باعتبارها عضوًا دائمًا في المجلس لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فورًا بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنه سيتابع مع المجتمع الدولي تطورات الموقف من إجراء عمليات التقييم والصيانة للخزان لتفادي وقوع الكارثة، محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة والتبعات المترتبة على منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة للخزان.