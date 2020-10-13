أول سفينة شحن بحرينية تصل قريبا إلى ميناء حيفا بشمال إسرائيل

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أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن أول سفينة شحن بحرينية ستصل قريبا إلى ميناء حيفا بشمال إسرائيل قادمة من ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.

ونقلت الهيئة عن مدير عام شركة "إم إس سي إسرائيل" للشحن عيدني سيمكين، القول إن "كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين يبدون اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون مع إسرائيل".

ووصلت إلى ميناء حيفا صباح أمس أول سفينة شحن قادمة مباشرة من الإمارات.

وكانت إسرائيل وقعت منتصف سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة اتفاقيتي إقامة علاقات مع كل من الإمارات والبحرين.