الخارجية الأرمينية: نرفض مواقف أذربيجان الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في قره باغ

علق الدكتور أرشاك بولاديان، السفير في وزارة الخارجية الأرمينية، على حديث مساعد النائب الأول لرئيس أذربيجان بأن أرمينيا تجلب المرتزقة، قائلًا: «هذه أكذوبة ولا أشاطر زميلي من باكو».



وأضاف بولاديان، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن ما قاله إيلشين أمير بايوف يخص الجانب الأذربيجاني في الحقيقة، مؤكدًا أن القيادة السياسية في أرمينيا وقره باغ حريصة على تنفيذ بنود اتفاقية موسكو.



وتابع: «رحبنا ونرحب بمساعي من قبل روسيا والمجتمع الدولي الرامية إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات في إطار مجموعة مينسيك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للوصول إلى حل يتناسب مع مصالح أرمينيا وقره باغ وأذربيجان».



وأكد أنه لا بديل للتسوية السلمية والمفاوضات السياسية، متابعًا: «نرفض مواقف أذربيجان، الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتي ترغب في استسلام قره باغ، جملة وتفصيلًا».



وأوضح أن النزاع بدأ بإطلاق الرصاصة الأولى من قبل أذربيجان، ذاكرًا أن أذربيجان تتحضر للحرب منذ 30 عامًا.



واستطرد: «الرئيس الأذربيجاني صرها مرارًا وتكرارًا بأنه يجب حل مشكلة قره باغ بالسلاح فقط؛ يهدفون إلى تصفية عرقية»، لافتًا إلى أنهم يرغبون في الحصول على إقليم قره باغ بدون شعبها.



وأشار إلى أن الشعب في قره باغ يدافع عن أرضه وعرقه وحقوقه التاريخية تجاه المنطقة، مشددًا أن الشعب ليس ضيفًا في كنف أذربيجان.



وواصل: «متمسكون بالحل السلمي للقضية، رغم سعي الجانب الآخر للجوء إلى السبل العسكرية»، في إشارة منه إلى موافقة أرمينيا على اتخاذ آليات لمراقبة خط التماس، في حين رفضت أذربيجان.



وشدد أن الجانب الأذربيجاني هو من يتعنت منذ 30 عامًا، متوجهًا برسالة لأذربيجان: «مستعدون لاستئناف التسوية السياسية، لأننا ندرك أن الحل المناسب يحتاج لتنازلات من الطرفين».



واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.



من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.



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