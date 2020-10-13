وزير النفط العراقي يدعو إلى التعجيل بخطط استثمار الغاز

دعا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، إلى التعجيل بخطط استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الرميلة النفطي وإيقاف ومعالجة الانبعاثات الكربونية في محافظة البصرة -550كم جنوبي بغداد-.



وشدد وزير النفط العراقي، خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الإقليمي لشركة "بريتش بتروليوم" في الشرق الأوسط ستيفن ويليس، على أهمية الارتقاء بمواصفات الإنتاج وتحسين نوعية الخام وضرورة الإسراع بوضع خطط وآليات لاستثمار الغاز المحترق المصاحب للعمليات النفطية ومعالجة الانبعاثات الكربونية.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة إدامة الإنتاج في حقل الرميلة النفطي والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النفط والغاز.