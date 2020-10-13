قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لمواجهة الأمية والتسرب من التعليم.

وأضافت «القباج» في تصريحات خاصة لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هناك أكثر من ستة آلاف طالب من «تكافل وكرامة» ضمن الأوائل، متابعة: «أخذوا منهم 92 طالب».

وذكرت أن هناك جزءًا خاصًا بمدارس التفكير الفكري لذوي الإعاقات، معقبة: «نحن مع الدمج لكن هناك بعض المشكلات تستدعي مدارس تثقيف فكري».

ولفتت إلى أن «لا أمية مع تكافل» يستهدف سيدات تكافل لتوظيف المتعلمات منهن، مؤكدة أنهن يأخذن مقابل بسيط لعملهن، تشجيعًا لهن.

وتابعت: «نعمل على الجانب العلاجي للأسر، إضافة إلى أن جمعياتنا تعمل على مساعدات التقوية مع المتطوعين لتقديم الخدمات الصحية».