 فيديو.. وزيرة التضامن: أكثر من 6000 طالب ضمن تكافل وكرامة أوائل - بوابة الشروق
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فيديو.. وزيرة التضامن: أكثر من 6000 طالب ضمن تكافل وكرامة أوائل

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:27 ص

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لمواجهة الأمية والتسرب من التعليم.

وأضافت «القباج» في تصريحات خاصة لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هناك أكثر من ستة آلاف طالب من «تكافل وكرامة» ضمن الأوائل، متابعة: «أخذوا منهم 92 طالب».

وذكرت أن هناك جزءًا خاصًا بمدارس التفكير الفكري لذوي الإعاقات، معقبة: «نحن مع الدمج لكن هناك بعض المشكلات تستدعي مدارس تثقيف فكري».

ولفتت إلى أن «لا أمية مع تكافل» يستهدف سيدات تكافل لتوظيف المتعلمات منهن، مؤكدة أنهن يأخذن مقابل بسيط لعملهن، تشجيعًا لهن.

وتابعت: «نعمل على الجانب العلاجي للأسر، إضافة إلى أن جمعياتنا تعمل على مساعدات التقوية مع المتطوعين لتقديم الخدمات الصحية».

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