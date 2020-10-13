مسؤولون أمريكيون يعلنون عن تفاؤل حذر بانخفاض وفيات كورونا

أعلن مسؤولون أمريكيون عن انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 85 في المئة، منذ ذروة الوباء بين مارس وأبريل الماضيين.

وشدد المسؤولون على أنه يجب على الأمريكيين أن يكونوا "متفائلين بحذر" بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، كما لا يجب على المجتمع أن يصاب بالشلل، مؤكدين أن الفيروسات خطرة فقط على "فئة معينة من السكان"، والأطفال معرضون لمخاطر منخفضة للغاية.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت اليوم الاثنين أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى سبعة ملايين و740934 حالة بعد زيادة 46069 على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 214108 بعد أن أودى المرض بحياة 494 جدد.