قبرص تلغي برنامج جوازات السفر الذهبية

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تعتزم قبرص إلغاء برنامج لبيع جوازات سفر الاتحاد الأوروبي للمستثمرين، بعدما كشف تحقيق استقصائي أن مجرمين قد يستخدمون البرنامج للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن كيرياكوس كوشيوس المتحدث باسم الحكومة القبرصية عبر التليفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء أنه سيتم إلغاء برنامج ما يسمى بـ "جوازات السفر الذهبية" بحلول الأول من تشرين ثان/نوفمبر.

وكان تحقيق أعدته قناة الجزيرة، ونُشر الاثنين، كشف تورط سياسيين رفيعي المستوى، من بينهم رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس والنائب كريستاكيس جيوفاني، في مساعدة مجرم في الحصول على جواز سفر.

واستخدم معدو التحقيق كاميرات خفية لتصوير كيف كان السياسيون مستعدين لتوفير جواز سفر لمواطن صيني وهمي معتقل بتهمة غسل أموال.

وقال المدعي العام القبرصي جورج سافيدس إنه فتح تحقيقا جنائيا في القضية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند اليوم الثلاثاء في بروكسل :"لقد شاهدنا بذهول كيف كان مسؤولون رفيعو المستوى يبيعون الجنسية الأوروبية مقابل مكاسب مالية".

ويتردد أن أكثر من 3500 شخص حصلوا على جواز سفر الاتحاد الأوروبي في السنوات العشر الماضية عبر البرنامج القبرصي من خلال استثمار 5ر2 مليون يورو (9ر2 مليون دولار).