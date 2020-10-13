 المغرب تسجل 3185 إصابة جديدة بكورونا و1964 حالة شفاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 9:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

المغرب تسجل 3185 إصابة جديدة بكورونا و1964 حالة شفاء

الكورونا في المغرب - ارشيفية
الكورونا في المغرب - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:23 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3185 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 156946 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2765065 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 49 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2685 حالة، كما تم تسجيل 1964 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 131462.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك