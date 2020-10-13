قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مشكلة مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة مفتعلة، متابعا أنه عندما تم تعديل القانون 203 أتاح للوزارة أن تفرض لوائح العمل الخاصة بها عن طريق الجمعيات العمومية وبعد أخذ الرأي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هناك فروق كبيرة جدا بين لوائح العمل التي طرحتها الشركات، وهو ما تطلب توحيد اللائحة بينها.

وأوضح أنه إعطاء اللجان النقابية والشركات مسودة لائحة للشركات قابلة للنقاش لإرسال ملاحظتهم وأخذها في الحسبان، مشيرًا إلى أن أحد أهداف اللائحة هو تعديل الأجر الأساسي للعاملين.

ولفت إلى أن الأجر الوظيفي في اللائحة الجديدة أضعاف المتواجد حاليا، مشيرًا إلى توحيد مسميات: الأجر المكمل والعلاوات والمنح والمناسبات، فى أجر أساسي.

وذكر أن بدل الانتقال، هو حق لكل موظفي الشركة، قائلا إن اللائحة فيها الكثير من الحقوق المستحدثة.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى العمل على ربط الأجر بالإنتاجية لتحفيز العاملين لمزيد من الإنتاج.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرًا على النقابات العامة واللجان النقابية مسودة مشروع لائحة الموارد البشرية المنظمة للعمل في شركات قطاع الأعمال العام، من أجل إبداء ملاحظاتها عليها قبل اعتمادها رسميًا.

وتسبب بنود اللائحة في أزمة وغضب شديد بين العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، حيث كان من المفترض أن يرسل اللجان النقابية ملاحظاتهم للوزارة من أجل فلترة البنود.