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شركة دايو الكورية تختار مديرا جديدا لها في العراق

البصرة (العراق) - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 9:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 9:07 ص

أعلنت شركة موانئ العراق، اليوم الثلاثاء، أن شركة دايو الكورية الجنوبية العاملة على تنفيذ ميناء الفاو الكبير، سمّت مديرا فنيا جديدا خلفا للمدير السابق الذي عثر عليه قبل أيام مشنوقا في مجمع الشركة بمحافظة البصرة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لموانئ العراق، أن شركة دايو "قدمت مديراً فنياً بديلاً عن مديرها السابق المتوفى وأكد مدير المشروع الجديد خلال الاجتماع استمرار الشركة في تنفيذ هذا المشروع والمضي قدما في التعاقد على المشاريع المتفق عليها مع وزارة النقل العراقية".

ولازالت السلطات العراقية تجري تحقيقات حول ملابسات حادث وفاة المدير الفني لشركة دايو شنقا في أحد غرف مجمع الشركة بالقرب من موقع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.


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