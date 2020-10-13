 التعليم العالي والثقافة تطلقان مسابقة المواهب لذوي الاحتياجات الخاصة - بوابة الشروق
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التعليم العالي والثقافة تطلقان مسابقة المواهب لذوي الاحتياجات الخاصة

عمر فارس:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:27 ص

قال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي لشئون الأنشطة الطلابية، إن قطاع الأنشطة الطلابية وصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة ومعهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، ينظمان مسابقة المواهب لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم نشر استمارة الاشتراك عبر الموقع الإلكتورني.

وأضاف طايع لـ"الشروق"، أن الأعمال ستسلم على اسطوانات بمعهد إعداد القادة بحلوان الأسبوع الأخير من أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.


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