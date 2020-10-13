بدء توجيه الأسئلة لمرشحة ترامب للمحكمة العليا

بدأت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، العملية التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، حيث سيتمكن النواب من توجيه الأسئلة لإيمي كوني باريت، القاضية التي رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا.

ومن المقرر أن يستمر توجيه الأسئلة لمدة يومين، حيث سيتاح لكل عضو في مجلس الشيوخ وقت طويل لاستجواب القاضية، بدءا بالسناتور الجمهوري ليندسي جراهام الذي يقوم برئاسة اللجنة القضائية.

ومن المفترض أن تحل باريت محل روث بادر جينسبيرج، أيقونة الجناح الليبرالي للمحكمة، التي توفيت الشهر الماضي بعد معركة مع السرطان.