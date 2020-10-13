برلين: تكاليف التطبيق التحذيري الخاص بكورونا لن تزيد رغم التوسع في تبادل البيانات

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في تقرير لها، أن تكاليف تطوير وتشغيل التطبيق التحذيري من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الخاص بالحكومة الألمانية لن تزيد، على الرغم من التوسع من أجل إتمام تبادل البيانات مع دول أوروبية أخرى.

وجاء ذلك في التقرير الموجه لأعضاء اللجنة الرقمية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د . ب . أ"، ونشرته اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن تكاليف التطوير الأولي من خلال أكبر شركة برمجيات بأوروبا "ساب" تقل تقريبا بقيمة أربعة ملايين يورو عمّا كان محسوبا في الأساس؛ فكانت الحكومة الألمانية حسبت في الأساس 11 مليون يورو لهذا التطوير، ولكن بلغت القيمة المقتطعة لإتمام التطوير الأولي 15. 7 مليون يورو فقط.