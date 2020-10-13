السودان: ضبط كميات من الأسلحة بشمال كردفان

ضبط جهاز المخابرات السوداني كمية من الأسلحة في ولاية شمال كردفان، كانت مُهربة من ولاية جنوب كردفان (في جنوب جمهورية السودان).

وأشاد خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز المخابرات في بسط الأمن والاستقرار بالولاية، مشيرا إلى أنه تم ضبط ١٩ قطعة سلاح كلاشنكوف داخل سيارة قادمة من ولاية جنوب كردفان.

وحذر من الخطر الذي ظلت تشكله تلك الأفعال التي يقوم بها ضعاف النفوس في زعزعة أمن المواطن، لافتا إلى أن المتهمين ستتم محاكمتهم وفق قانوني السلاح والطوارئ.

من جانبه، قال عبد الرحمن علي سعد الدين مدير جهاز المخابرات بولاية شمال كردفان، إن تلك الضبطية جاءت بناء على معلومات ومتابعة دقيقة من الجهاز.