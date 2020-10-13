 وسائل إعلام: زيلينسكي التقى مدير الاستخبارات البريطانية سرا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 8:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

وسائل إعلام: زيلينسكي التقى مدير الاستخبارات البريطانية سرا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
رويترز
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:03 ص

قالت وكالة "أونيان" الأوكرانية، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي التقى سرا أثناء زيارته إلى بريطانيا مدير جهاز (أم أي 6) الاستخباري ريتشارد مور.

ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من زيلينسكي، أن رئيس هيئة الأمن الأوكرانية، إيفان باكانوف حضر اللقاء مع مور الذي لا يجتمع مع زعماء أجانب إلا نادرا جدا.

وذكرت "أونيان" أن الجانبين تناولا حالة الأجهزة الأوكرانية المكلفة بمكافحة الفساد، والوضع الأمني في شرق أوكرانيا و"تصرفات روسيا" هناك، إضافة إلى الأشخاص القريبين من زويبينسكي على المستويين الرسمي وغير الرسمي.

وخلال زيارته إلى بريطانيا يومي 7و8 أكتوبر، التقى زيلينسكي رئيس الوزراء بوريس جونسون، ومستثمرين بريطانيين.

كما وقعت بريطانيا وأوكرانيا اتفاقا ثنائيا لحرية التجارة والشراكة الاستراتيجية. 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك