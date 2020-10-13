وسائل إعلام: زيلينسكي التقى مدير الاستخبارات البريطانية سرا

قالت وكالة "أونيان" الأوكرانية، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي التقى سرا أثناء زيارته إلى بريطانيا مدير جهاز (أم أي 6) الاستخباري ريتشارد مور.

ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من زيلينسكي، أن رئيس هيئة الأمن الأوكرانية، إيفان باكانوف حضر اللقاء مع مور الذي لا يجتمع مع زعماء أجانب إلا نادرا جدا.

وذكرت "أونيان" أن الجانبين تناولا حالة الأجهزة الأوكرانية المكلفة بمكافحة الفساد، والوضع الأمني في شرق أوكرانيا و"تصرفات روسيا" هناك، إضافة إلى الأشخاص القريبين من زويبينسكي على المستويين الرسمي وغير الرسمي.

وخلال زيارته إلى بريطانيا يومي 7و8 أكتوبر، التقى زيلينسكي رئيس الوزراء بوريس جونسون، ومستثمرين بريطانيين.

كما وقعت بريطانيا وأوكرانيا اتفاقا ثنائيا لحرية التجارة والشراكة الاستراتيجية.