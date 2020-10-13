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الحزب الاشتراكي يدعو الحكومة اليمنية للعودة إلى البلاد

منصور عبد الربه هادي - ارشيفية
منصور عبد الربه هادي - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:52 م
دعا الحزب الاشتراكي اليمني اليوم الثلاثاء "الحكومة الشرعية والمسؤولين المعنيين في الدولة ومؤسساتها والأحزاب والمكونات للعودة إلى البلاد". 

وقال الحزب في بيان صحفي: "إن العودة باتت ضرورة حتمية، فالمواجهة ليست فرض كفاية يتحمل الشعب أوزارها ورزاياها وحده، ولكنها صارت فرض عين، ولزاما لا مناص منه". 

وشدد البيان على "ضرورة إنهاء الحرب والانقلاب"، لافتا إلى أن "الشعب صار بحاجه للسلام والاستقرار وكسرة الخبز، وأن أي أشكال أو أفعال إن لم تدفع نحو بناء الدولة، فهي وسائل دمار وفوضى مهما بلغت تضحياتها".

وأكد البيان أن "تنفيذ اتفاق الرياض هو الخطوة الأولى التي ستفضي لإعادة ترتيب خارطة المواجهة وعودة الحياة السياسية وبدء تحولات حقيقية في مواجهة الانقلاب وصناعة السلام وتفعيل مؤسسات الدولة لتحسين وضع الشعب وسبل عيشه الكريم".

ويتخذ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته، العاصمة السعودية الرياض، مقرا مؤقتا لهم، عقب الانقلاب المسلح الذي نفذه الحوثيون على شمال اليمن، وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على جنوب اليمن.

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