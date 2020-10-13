إعادة هيكلة «ديزني» ستركز على منصات البث المباشر

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أعلنت شركة ديزني يوم الاثنين بعد إغلاق أسواق الأسهم أن شركة الترفيه الأمريكية العملاقة بصدد إعادة هيكلة أعمالها للتركيز بشكل أكبر على سوق البث المباشر المزدهرة.

وأضافت الشركة في بيان أن "التركيز الرئيسي" للجهود الإبداعية للشركة سينصب على إنتاج محتوى لخدمات البث المباشر التي تضم "ديزني بلاس" و"هولو" و"إي إس بي إن بلاس"، بجانب المنصات القديمة.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5% في ساعات ما بعد التداول عقب الكشف عن تلك الأنباء.

وسيعمل قسم جديد للتوزيع الإعلامي والترفيهي، بقيادة كريم دانيال، على توحيد المسؤولية عن التوزيع العالمي للشركة ومبيعات الإعلانات وسيشرف أيضا على خدمات البث.

ويشار إلى أن دانيال هو أحد العناصر المخضرمة في الشركة لمدة 14 عاما وكان مسؤولا مؤخرا عن منتجات المستهلك.

وتأتي إعادة هيكلة ديزني بعد أن طالتها تداعيات جائحة فيروس كورونا.

واضطرت الشركة الشهر الماضي إلى تسريح 28 ألف شخص في حدائقها الترفيهية حيث ظل بعضها مغلقا والبعض الآخر يعمل بقدرة محدودة.