 بالفيديو.. مقتل 4 مسلحين و3 من رجال الأمن في اشتباك مسلح بعاصمة الشيشان - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مقتل 4 مسلحين و3 من رجال الأمن في اشتباك مسلح بعاصمة الشيشان

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 1:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 1:37 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد اشتباكًا مسلحًا في غروزني عاصمة الشيشان، ما أدى إلى مقتل أربعة مسلحين وثلاثة من رجال الأمن.

ووفقًا للمركز الإعلامي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، اكتشف رجال الأمن خلال تنفيذ عمليات دورية وتفتيش يوم أمس، مع عناصر الحرس الوطني والشرطة، وجود مجموعة من المجرمين المسلحين في إحدى مناطق غروزني. وتمت محاصرة هؤلاء المسلحين في أحد البيوت السكنية في تلك المنطقة، وإعلان تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب هناك.

وعرض رجال الأمن على المسلحين الاستسلام، إلا أنهم ردوا على ذلك بإطلاق الرصاص من الأسلحة الآلية. وخلال تبادل إطلاق النار، تم القضاء على 4 من المسلحين، وقتل كذلك 3 من عناصر الأمن.


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