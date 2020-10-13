 زعيم تحالف «يمينا» الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم تحالف «يمينا» الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 4:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 4:22 ص

هاجم زعيم تحالف "يمينا" نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، متهمًا إياه بسوء التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية عن بينيت قوله: "السيد رئيس الوزراء.. هل تعلم لماذا كل فقدان الثقة هذا في الحكومة؟ لأنك لا تقول الحقيقة.. الإغلاق ليس عنوانا للنصر بل هو عنوان للفشل.. فشل رهيب".
وأضاف نفتالي بينيت وزير الجيش السابق: "الدول التي تتصرف بشكل سيء تصل إلى مرحلة الإغلاق.. من يقول إنها جميعا تصل إلى حالة إغلاق يكذب.. الشعب فقد إيمانه بك لأنك لا تؤمن به.. من يؤمن بالشعب لا يستخدم الإغلاق ويفخر به".
كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت يوم الأربعاء الماضي على تمديد العمل وفق تعليمات حالة الطوارئ الخاصة أسبوعا إضافيا، على خلفية الإصابات اليومية المتزايدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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