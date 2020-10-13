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النمسا تسجل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم النمسا
علم النمسا
فيينا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:38 ص

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57 ألفًا و324 حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن إجمالي المتعافين بلغ 44 ألفًا و65 حالة، والوفيات 855، مشيرة إلى أن هناك 561 حالة بالمستشفيات منها 97 في العناية المركزة، في حين بلغت الحالات النشطة 11 ألفًا و442 حالة.

وأشارت إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 306 حالات يليها 182 إصابة جديدة في النمسا السفلى ثم 152 إصابة في تيرول، والنمسا العليا 112 حالة.


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