وزيرة التضامن: نفذنا برامج للحماية الاجتماعية قبل إجراء أي إصلاح اقتصادي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الحماية الاجتماعية موزعة بين عدة وزارات، معقبة: «من أهم سمات الحكومة دائما أننا نعمل كوزارات مع بعضنا البعض ومع المجتمع المدني أيضًا».

وأضافت «القباج» في تصريحات خاصة لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن وزارة التضامن نفذت بطانة من الحماية الاجتماعية قبل إجراء أي إصلاح اقتصادي، موضحة أن أول دعم نقدي مشروط صرف للدفعة الأولى من الأسر المستحقة بلغ 63 ألف أسرة.

وذكرت أن البرامج الاجتماعية سبقت الحماية قبل إجراء أي إصلاح اقتصادي، مضيفة: «عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي وصلنا إلى 728 ألف أسرة، بما يشمل حوالي 3 ملايين مواطن، ثم بدأنا برنامج الدعم النقدي المشروط، وكان التوجيه بعمل دعم نقدي غطاء رعاية صحية، وحماية تعليمية وحماية تنظيم أسرة للنساء واستكملناها ببرنامج سكن كريم قبل إطلاق حياة كريمة».

وأوضحت أن«سكن كريم» كان يوفر وصلات صرف ومياة ثم تم التوسع في هذا البرنامج بالتنسيق مع التنمية المحلية لعمل بنية تحتية ثقيلة ومرافق، على أن تقدم وزارة التضامن خدمات الأسر والأسقف وقوافل طبية.

ولفتت إلى دور الوزارة في التدخلات الخاصة بوصلات الغاز مع وزارتي البترول والكهرباء، مستطردة: «بدأنا في مسألة تطوير المناطق العشوائية ويعتبر مسئوليتنا كوزارة التضامن المساهمة في فرش وأثاث هذه المنازل، ونعمل حاليًا على التوعيه فيها وإتاحة فرص تدريب وقروض ومشروعات متناهية الصغر للتمكين الاقتصادي، حتى انتهت بالعمل أكثر على القوي الناعمة».

وأشارت إلى بدء الوزارة في إدخال الدعم النقدي في برامج الصحة والتعليم وخدمات تنظيم الأسرة وكذا تطوير العشوائيات والإقراض، انتهاءً بتعزيز وعي المواطنين في المسائل التنموية بما فيها بمكافحة الإدمان والمخدرات وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والأمية.

ونوهت بأن الوزارة أطلقت «لا أمية مع تكافل» للمساهمة في محو أمية الأمهات، ليس فقط على البنية التحتية فقط، بل الاستثمار في البشر أيضًا، مؤكدة تعاون الوزارة مع الوزارات الأخرى.

وتابعت: «أصبح المواطن يأخذ خدمات متعددة الأبعاد، لذا بدأنا في عمل تداخلات متعددة، لكي تنهض الأسرة مرة واحدة»، ذاكرة أن مؤشرات الأسرة ترتفع تدريجيًا للعمل والتأهيل.