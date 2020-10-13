وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ أسيوط تكثيف الأنشطة الإبداعية في المحافظة

بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين، مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مستهل زيارتها للمحافظة، سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة.

كما ناقشا العديد من أساليب تحقيق العدالة الثقافية لأبناء قرى ونجوع المحافظة، من خلال افتتاح منافذ دائمة لإصدارات الوزارة، وإقامة فعاليات في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب استثمار المواقع المفتوحة لإقامة فعاليات فنية وفكرية مكثفة من خلال المسارح المتنقلة.

وعبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بأن تكون شارة البدء للمشروع في الصعيد من محافظة الفيوم، وقت أن كان اللواء عصام سعد محافظا لها واليوم نجني ثماره بأسيوط وهو محافظا لها.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أنه يقدم كل الدعم للأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية التي تقام في المحافظة، لأن الثقافة هي القاطرة التي تقود حركة التنمية الشاملة في مصر، مشيرا إلى أن المحافظة مليئة بالمواهب الشابة في كافة المجالات.