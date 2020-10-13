ترامب يرفض توقعات فاوتشي بشأن كورونا: غير دقيقة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كبير المتخصصين في مجال الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، واصفا توقعاته حول كيفية الاستجابة لفيروس كورونا الجديد بأنها غير دقيقة.



وفي إشارة إلى ضعف أول رمية قام بها فاوتشي في مباراة بيسبول في يوليو الماضي، غرد ترامب على تويتر قائلا: "في الواقع الذراع التي يستخدمها توني للرمي أكثر دقة بكثير من تنبؤاته.. لا مشكلة، لا توجد كمامات.. لقد اتضح للتو مرة أخرى- منظمة الصحة العالمية لم تعد تحب عمليات الإغلاق.. ترامب كان على حق.. لقد أنقذنا حياة مليوني أمريكي!!!".



ويأتي انتقاد الرئيس الأخير لفاوتشي بعد يوم واحد من تصريح أخصائي المناعة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية بأنه "محبط" لأن حملة ترامب استخدمت اقتباسا منه خارج السياق في إعلان انتخابي وجعلته يبدو وكأنه يؤيد ترشيح ترامب لمنصب الرئيس.



وخلال خمسة عقود عمل فيها فاوتشي في مجال الصحة العامة، فقد ظل غير متحيز ولم يؤيد أي مرشح سياسي.



ويبني ترامب ادعائه بأن إدارته أنقذت حياة مليوني شخص بناء على نموذج عمل لم تكن الحكومة ستتخذ بموجبه أي إجراء ضد الفيروس على الإطلاق. وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة وأصاب ملايين آخرين.



واستندت تعليقات الرئيس الأمريكي بشأن منظمة الصحة العالمية على مقابلة أجراها مبعوث خاص للمنظمة لوسائل إعلام بريطانية، قال فيها إن الإغلاق لا ينبغي أن يكون الطريقة الأساسية المستخدمة للسيطرة على انتشار الفيروس.