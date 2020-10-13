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اليوم .. إياد نصار ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:34 م

يحل الفنان إياد نصار، اليوم الثلاثاء، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC.

وشوق إياد متابعيه للحلقة من خلال فيديو من كواليس الحلقة نشره عبر حسابه بموقع "انستجرام" قائلا : "استنوني الساعة ١١ مساءً علي دي ام سي مع صاحبة السعادة إسعاد يونس".

يذكر أن إياد نصار قدم مؤخرا مسلسل "ليالينا 80" والذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة الفنانون غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.


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