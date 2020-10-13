تقارير: إصابة 600 طالب في جامعة بلجيكية بكورونا

ذكرت تقارير إعلامية في بلجيكا، أن 600 طالب في جامعة كامبوس البلجيكية، أُصِيْبُوا بكورونا.

وأوضحت محطة "في آر تي" التلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذا العدد يعادل 2% من الطلبة المسجلين في الجامعة الواقعة بمدينة اوتيني-لوفان-لا نوف وسط البلاد.

من جانبه، قال فيليب هيليجسمان، نائب مدير الجامعة، في تصريحات للمحطة: "لقد فعلنا الكثير من أجل توعية الطلبة بتداعيات تصرفهم، لكن ذلك لم يجد نفعا".

في المقابل، أكدت ان-صوفي ماسوريل، الموظفة في الجامعة أن الطلاب كانوا يلتزمون داخل قاعات الدرس بقواعد التباعد والارتداء الإجباري للكمامة، ورجحت ماسوريل أن حالات العدوى حدثت بالدرجة الأولى أثناء العطلة.

وبسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في المنطقة القريبة من العاصمة بروكسل، قررت السلطات البلجيكية تطبيق حظر تجول ليلي بين الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما.

وثمة استثناءات لهذا الإجراء من بينها الخروج لأسباب طبية ملحة وللعمل.

وتسري سلسلة من قواعد النظافة الصحية والسلامة في جامعة كامبوس، حيث لا يُسْمَح في الكافتيريات سوى باستخدام الأواني الخاصة بكل شخص، كما يسري ارتداء إجباري للكمامة في المحاضرات.