مصر للطيران تطرح تخفيضات تصل لـ35% من وإلى العديد من المدن السعودية

في ظل الحملة التي أطلقتها مصر للطيران للتشجيع على السفر تحت شعار "مش حنبطل نسافر"، أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات بين القاهرة وكل من مدن جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم بالمملكة العربية السعودية، كما تسري هذه التخفيضات للسفر من المدن السعودية إلى نقاط شبكة مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

طرحت الشركة تخفيض 35% على درجة رجال الأعمال، و25% على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 5 نوفمبر 2020، على أن يبدأ السفر قبل 1 ديسمبر 2020.

ويمكن للعملاء شراء التذاكر من جميع مكاتبها حول العالم أو من خلال مركز الاتصالات في مصر 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.

وطالبت الشركة، عملائها، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء السفر ومراجعة متطلبات السفر إلى الدول المختلفة عبر موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.