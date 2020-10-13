أمريكا: دعوى قضائية ضد شرطيين جرا رجلا أسمر بالأحصنة

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رفع أمريكي من أصول إفريقية دعوى تعويض عن الإهانة والإذلال اللذين تعرض لهما، إثر جرّ شرطة مدينة غالفستون له بالأحصنة وسوقه في الشارع كما تساق العبيد حسب وصفه.

وطالب الرجل ويدعى نيلي المحكمة بتعويض قدره مليون دولار عن هذه الحادثه التي وقعت في أغسطس الماضي حينما أوقفه شرطيان يمتطيان حصانيهما وجراه خلفهما بطريقة سببت له الخوف والإحراج والمذلة.

ولاقت قضية الرجل تضامنا مجتمعيا وتصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد بعد انتشار صور ولقطات هذا الاعتقال.

وشهدت الولايات المتحدة احتجاجات واسعة في الأشهر الماضية تحت عنوان "حياة السود مهمة" بعد مقتل مواطن من أصل إفريقي أثناء اعتقاله على أيدي الشرطة.