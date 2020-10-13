العراق يتسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين بريطاني وصيني ضد كورونا نهاية 2020

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين أحدهما بريطاني والآخر صيني لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية 2020.

وقال أخصائي الصحة العامة بالوزارة، وسام حسين -حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- "إن منظمة الصحة العالمية ستعمل على توزيع لقاح كورونا البريطاني أو الصيني نهاية العام الحالي، والعراق من ضمن الشركاء في تحالف اللقاحات، إذ سيحصل على 10 ملايين جرعة كدفعة أولى".

وأضاف حسين أن "العراق سيتسلم دفعة ثانية من اللقاحات بعد مضي ثلاثة أشهر من استيراد الدفعة الأولى ليصبح العدد الكلي 20 مليون جرعة"، موضحا أن "تلك اللقاحات لم تسبب أية مضاعفات جانبية للأشخاص".

وأشار إلى أن "هذا العلاج يقلل بنسبة 79% من احتمالات تدهور الحالة الصحية لمرضى كورونا وخاصة الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي، وقد أثبت علميا نجاحها"، منوها بأن "المرضى الذين شملتهم التجربة كانوا أكثر قابلية للشفاء، وستعمل بريطانيا للحصول على موافقة بأسرع وقت لعلاج الفيروس خلال الشهرين المقبلين، أي بحلول الشتاء، مثلما حدث في إطلاق دواء (ريمديسفير) المضاد للفيروسات الذي أثبت قدرته على تسريع مدة التعافي، وعند حصول الشركة على الموافقة فسيتعين تصنيع الدواء والبخاخات المستخدمة بكميات كبيرة وتزويد أغلب الدول بها".