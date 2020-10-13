اسكتلندية تتزوج زوجها مرة أخرى بعد إصابته بالخرف

تزوجت سيدة اسكتلندية زوجها للمرة الثانية بعد أن تسببت إصابته بالخرف فى نسيانه لاسمها وهويتها وعلاقته بها، مؤكدة أنهما قضيا فترة شهر عسل «رائعة» بعد زواجهما الثانى.

وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فقد أشارت السيدة آن دنكان (70 عاما)، التى تعيش فى مدينة أبردين باسكتلندا، أنها تزوجت من زوجها بيل (72 عاما) منذ 13 عاما وأنجبا ابنتهما أندريا، إلا أنها بعد ثلاث سنوات، لاحظت أن بيل بدأ يتصرف بشكل مختلف وبدأ فى نسيان الأشياء.

وتابعت: «استمرت المأساة حتى وصلت إلى نسيان بيل لهويتى واسمى وعلاقته بى وحياتنا معا».

وأضافت آن: «صممت على البقاء بجوار زوجى والاعتناء به، حتى أعتقد أننى صديقة جديدة مخلصة له. وفى العام الماضى، عرض على الزواج قائلا إنه مغرم بى»، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ولفتت آن إلى أنها وافقت فى الحال وقامت بتنظيم حفل زفاف ثانٍ فى أغسطس 2019، ووجهت الدعوة لأصدقائهما وعائلاتهما.

وأشارت السيدة الاسكتلندية إلى أنهما قضيا فترة شهر عسل «رائعة» بعد زواجهما الثانى، استمرت نحو ستة أسابيع، مؤكدة أنهما يعيشان حياة سعيدة جدا منذ ذلك الحين.