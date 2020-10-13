الخارجية الأمريكية تستنكر التحرك التركي للتنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط

استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية التحرك التركي للتنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط، قائلة إنها تثير التوتر بشكل أحادي الجانب في المنطقة وتعقد بشكل متعمد استئناف المحادثات الاستطلاعية الهامة بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وحثت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - تركيا على إنهاء هذا الاستفزاز المتعمد والبدء على الفور في محادثات استطلاعية مع اليونان.

واتهمت اليونان -أمس الاثنين- تركيا بتقويض الجهود المبذولة لتخفيف الأزمة المندلعة بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، بعدما أعادت أنقرة نشر سفينة مسح للقيام بعملية تنقيب جديدة عن الطاقة في المياه المتنازع بشأنها والتي من بينها منطقة قريبة للغاية من جزيرة يونانية منعزلة.