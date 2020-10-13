الشرطة التركية تلقي القبض على 89 عسكريا بشبهة دعم جولن

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إلقاء القبض على 89 عسكريا في أنحاء البلاد بشبهة دعم ما تقول السلطات إنه تنظيم يقوده رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي تتهمه بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أنه تم إلقاء القبض عليهم في مداهمات متزامنة في 25 مدينة.

وذكرت الأناضول، أن الادعاء في إزمير أصدر أوامر اعتقال بحق 208 من أفراد القوات المسلحة بسبب وجود اتصالات تنظيمية وعضويتهم بتنظيم جولن، لافتة إلى أن 98 منهم يعملون بسلاح الجو، بينهم 16 طيارا (أربعة منهم لطائرات إف-16) ، إلى جانب 110 من القوات البرية.

وتتهم الحكومة التركية جولن؛ بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016.

كما تقول أنقرة، إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

ومنذ المحاولة الانقلابية جرى اعتقال أو فصل عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم.