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فيديو.. سفير مصر بالمغرب يكشف موعد وصول طائرتي الأهلي والزمالك

سفير مصر بالمغرب
سفير مصر بالمغرب
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 1:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 1:39 ص

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إنه من المقرر أن يصل فريقي الأهلي والزمالك إلى المغرب، مساء الثلاثاء، بفارق ساعتين، موضحًا أن الأهلي سيصل أولًا، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يصل الأخير في تمام الثامنة والنصف.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الأمور جميعها جرت بسهولة وسلاسة، متابعًا: «نحن على تواصل دائم مع الخطوط المغربية بخصوص مسألة التأمين للفرقتين».

وذكر أنه ربما كان من الأفضل أن ينتقل الفريقان على طائرة واحدة، لكن نظرًا لاختلاف موعد المباراتين، فإن كل فرقة لها ظروفها وترتيباتها الخاصة، معقبًا: «خلط الفرقتين في هذه الحال قد يكون غير مناسب».

وتابع: «الأهلي سيلعب في يوم 17، والزمالك يوم 18، لذا فإن الأول سيعود قبل الأخير بيوم».

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