محافظة مطروح: حملات نظافة وإنارة مكثفة استعدادا للدراسة

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود النظافة والإنارة العامة بمدن المحافظة المكثفة، وذلك استعدادا للعام الدراسي المقبل، وفي إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب، بالإضافة إلى تطهير منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح، بالإضافة إلى استمرار أعمال رفع القمامة والنظافة العامة في الفترة المسائية بالأحياء الـ6 بنطاق المدينة، حيث تم رفع 140 طنًا من القمامة.

ومن ناحيته، أوضح رمضان الباجوري، نائب رئيس مدينة الحمام، أنه تم رفع ٤٥ طنً من شوارع المدينة، مع مواصلة جهود رجال التشجير في التجميل، حيث تمت أعمال القص والتقليم بمدرسة الحمام الثانوية بنات، وشن حملة لإزالة الإشغالات بنطاق الجامع الكبير ومدرسة الصديق أبو بكر حفاظًا على المظهر الحضاري، مشيرًا إلى استمرار الجهود اليومية التطهير والتعقيم حيث تم تطهير مبنى مركز المدينة والمركز التكنولوجي.

ومن جهته، قال المهندس سعيد خليل نائب رئيس شركة كهرباء البحيرة، إن هندسة الشركة بالنجيلة أتمت توصيل قرية المثاني الأم، وتجمع أولاد ريزة، كابلات أرضية بدل من هوائي للحفاظ على استقرار التيار الكهربي تحت إشراف رئيس القطاع المهندس طارق زكي.