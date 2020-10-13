مندوب مصر بالأمم المتحدة: تبقى أعمال أمير الكويت الراحل النبيلة شاهدة عليه

ألقى السفير محمد إدريس، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، كلمة نيابة عن المجموعة العربية، خلال اجتماع تأبين أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأضاف إدريس، خلال اجتماع تأبين أمير الكويت الراحل، أن العالم العربي ودع رمزًا من رموزه الذين ينتمون لجيل الرواد لمشروع الدولة الوطنية في العالم العربي، متابعًا: «الصباح غادر عالمنا لكن تبقى أعماله النبيلة شاهدة عليه».



ولفت إلى أن أمير الكويت الراحل عاصر كل الأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة من تحديات وآمال، مستعرضًا الأدوار التي قام بها الشيخ صباح منذ استقلال الكويت.



وأشار إلى أن الراحل أول من رفع الكويت أمام مبنى الأمم المتحدة عام 1963 قبل الانضمام للمنظمة، مؤكدًا أنه عمل على تحقيق نهضة الكويت، خلال كل المناصب التي تولاها.



وذكر أن المرأة الكويتية حصلت على جميع حقوقها السياسية في عهد الصباح، إضافة إلى أنه حقق نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات؛ تقوم على أساس المواطنة وحكم القانون.



وتابع أن أعمال الراحل لم تقتصر على عملية التنمية الشاملة التي شهدتها الكويت، موضحًا أنه كانت له إسهاماته على المستوى الدولي، إضافة إلى دعمه القوي للقضايا العربية والإسلامية؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.