رسمياً - حسام حسن مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع المدير الفني حسام حسن لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد اعتذار طلعت يوسف المدرب السابق عن الاستمرار في منصبه.

أتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى و عضوية هشام حسن نائب الرئيس وحازم الرجال أمين الصندوق وجاسر شمس المدير التنفيذي اتفاقها مع التوأم حسام حسن و إبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية و الإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به طلعت يوسف المدرب السابق عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

وأشار محمد مصيلحى أن المفاوضات لم تأخذ كثيراً من الوقت نظراً للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة و جماهير النادي.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن المسئولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة يوم السبت القادم بإستاد الجيش ببرج العرب ، و سوف يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني و الإداري لاحقا .