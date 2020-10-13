وزيرة نمساوية: سوق العمل يعاني أزمة كبيرة بسبب جائحة كورونا

أكدت كريستن أشباخر وزيرة العمل النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن سوق العمل في بلادها لا يزال في وضع أزمة بسبب وباء كورونا.

وقالت أشباخر -في مؤتمر صحفي اليوم- "يوجد حاليا نحو 409 آلاف شخص باحث عن العمل مقابل 588 ألفا في أبريل الماضي"، مشيرة إلى أن تعداد العاطلين ارتفاع 4500 شخص هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، كما أنه أعلى بنحو 72 ألف شخص مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي.

وأوضحت أن الجائحة جعلت سوق العمل سيئ للغاية، ولكن هناك أملا في التحسن، لافتة إلى أنه يوجد نقص في المقبلين على التدريب المهني في معظم الولايات الفيدرالية وأنه في نهاية سبتمبر الماضي كان هناك 8406 طلاب تدريب مهني.

وأوضحت الوزيرة أنه يمكن تقديم الطلبات الخاصة بالتحول إلى نظام العمل بالوقت القصير حتى بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس إدارة مكتب العمل سيقرر -في وقت لاحق اليوم- أهداف سياسة سوق العمل الشاملة لعام 2021 وأبرزها ملء الوظائف الشاغرة والتوسع في توظيف المرأة والشباب.