قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قرار إعفاء كبار السن ممن فوق الـ 70 عاما من رسوم وسائل المواصلات تم اتخاذه بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتصديق من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أنه وقع على القرار الوزاري أمس الاثنين، وسيصل القرار لكل وسائل الموصلات اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى تنفيذه في القطارات والمترو كمرحلة أولى بموجب بطاقة الرقم القومي.

وأوضح وزير النقل، أن وسائل النقل العام الأخرى ستضم لتطبيق القرار تباعًا.

وكانت الدكتورة نيفين القبا، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت أنه تم الاتفاق مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما.