الصحة الأردنية تصدر تعليمات جديدة للتعامل مع وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية في كتاب موجه لمدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، إصدار تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التعليمات تشمل منح ذوي المتوفين حقّ اختيار مكان الدفن، مع تطبيق بروتوكولات السلامة العامة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للصحة الأردنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، جاء في القرار منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بفيروس كورونا لذويهم، بعد وضع الجثمان في كيس إخلاء، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والملابس الواقية، ودون الحاجة لتحويله إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

وجاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطني للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوي المتوفي.