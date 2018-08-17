ملك ماليزيا: زعيم المعارضة لم يثبت تمتعه بدعم أغلبية في البرلمان

أعلن القصر الملكي في ماليزيا اليوم الثلاثاء أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم لم يتمكن من إثبات أنه يتمتع بدعم أغلبية من نواب البرلمان ليصبح رئيسا للوزراء.

وكان أنور أعلن في وقت سابق عقب لقائه مع الملك أنه قدم للعاهل الماليزي الدليل ليقرر ما إذا كان يتمتع بدعم كاف لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

ولكن القضر أصدر بيانا قال فيه إن أنور "لم يقدم قائمة بأسماء نواب البرلمان لإثبات ما يقوله".

وقال أنور إنه يحظى بدعم أكثر من 120 نائبا في البرلمان الذي يضم إجمالي 220 نائبا، مضيفا أن حكومة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين فقدت الأغلبية، وعليها أن تستقيل.

ولكن نواب البرلمان رفضوا تأكيد أنور أنه يتمتع بالدعم للإطاحة بمحي الدين.

ويتولى محيي الدين منصبه منذ مارس الماضي، بعد أن تقدم في المنافسة على السلطة والتي استمرت أسبوعا في أعقاب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.