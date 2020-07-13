عرضت فضائية «يورو نيوز» مقطع فيديو يرصد صلاة رجال ونساء في مدينة تولتيتلان المكسيكية أمام هيكل عظمي عملاق إحياء لـ«سانتا مويرتيه» أو «قديسة الموت»، التي يتمّ التقرب منها من قبل الذين يخشون الموت أو موت أحبائهم.

ودعا المصلون «قديسة الموت» أن تبعد عنهم خطر وباء كورونا؛ حيث أكد الحاضرون أنه وبسبب تفشي الوباء في المكسيك، أصبحت حماية «سانتا مويرتيه» ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

ويتدفق العشرات من الناس أمام النصب مع بداية كل شهر وهم يحملون تماثيل «الموت المقدس» التي يضعونها على الأرض، بينما يقدم آخرون قرابين من الزهور والحلويات والكحول على أمل انحسار الموت.