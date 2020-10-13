شركة صينية: أسابيع تفصل المكسيك عن تسلم لقاح كورونا

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية للقاحات، شوي فنج يو، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المكسيكي اليوم الثلاثاء، إن المكسيك على بعد أسابيع من تلقي أول جرعات من لقاح فيروس كورونا، والذي يتطلب أخذ جرعة واحدة فقط.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، قوله في المؤتمر الصحفي، إنه من المستهدف الحصول على لقاحات كانسينو خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى سبتمبر 2021.



ومن ناحيته، قال رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه يريد البدء في إعطاء اللقاح للمكسيكيين خلال الربع الأول من عام 2021، وأعرب عن شكره لرئيسي الصين والولايات المتحدة على دعمهما في مسألة باللقاحات.