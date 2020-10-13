قال محافظ البنك المركزى في بوتسوانا موسى بيليلو، إن لجنة السياسات النقدية للبنك تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية من 4.25% إلى 3.75% في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد فى مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف بيليلو -خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة جابورن اليوم الثلاثاء- أن هذ الخطوة تعد هي الثانية من نوعها التي يتم اتخاذها هذا العام من قبل البنك؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطنى الذى تأثر مثل جميع الاقتصادات الأفريقية من جراء تفشى فيروس "كوفيد 19"، موضحا أن في الربع الثاني من عام 2020، تسبب الوباء في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 24% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي.

وتابع أن الوضع الحالي للاقتصاد والتوقعات لكلا من النشاط الاقتصادي المحلى والأجنبى تسمح بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر لدعم النشاط الاقتصادي المحلى، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده سيعمل دون طاقته الكاملة على المديين القصير والمتوسط.

وتوقع بيليلو ضغوطا تضخمية منخفضة في المستقبل، داعيا البنوك التجارية إلى إجراء التعديلات اللازمة على أسعار الفائدة فورا؛ لتعكس القرار الجديد لمصرف بوتسوانا المركزي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، ستشهد بوتسوانا انكماشا اقتصاديًا بنسبة 9.6% في عام 2020 قبل أن تعاود التعافي العام المقبل.