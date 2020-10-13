قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إن القضية الليبية مسألة مهمة جدًا لكل دول المنطقة، مؤكدًا أن الشمال الإفريقي بأكمله مهتم بهذه المسألة.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن المغرب تولي اهتمامًا كبيرًا بما يجري في ليبيا، رغم أنها ليست دولة جوار مباشر، وذلك لأنها تؤثر على أمنها بطريقة ما.

وتابع: «حتى إذا كانت المغرب سعيدة نسبيًا جغرافيا فإن المسألة الليبية ستؤثر عليها، نظرًا لارتباطها بمشاكل الساحل الإفريقي والإرهاب»، مضيفًا أن المغرب كان له دورًا في اتفاق السخيرات.

وأوضح أن المغرب يساعد في الجهود الدولية لإيجاد حل المسألة الليبية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي تجري في ليبيا بهذا الشأن تتمحور حول محاولة الوصول إلى معايير اختيار المناصب السيادية.

ولفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على المعايير والتوزيع الجغرافي لها، لكن لا يمكن القول إن هذه الاتفاقات نهائية، نظرًا لوجود أطراف أخرى مشتركة في القضية غير الاثنين الموجودين في المغرب، متابعًا: «نشجع أي جهد للتوصل إلى تسوية في المسألة الليبية، ونتابع عن قرب النتائج وما يجري».