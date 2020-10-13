مصرع 13 شخصا في حادث سير بوسط الكونغو الديمقراطية

لقي 13 شخصا مصرعهم في حادث وقع على الطريق بين العاصمة (كينشاسا) ومدينة (مبوجي مايي) وسط الكونغو الديمقراطية.

وذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الثلاثاء، أن مركبة كانت تنقل بضائع وركابا غادرت مدينة (مبوجي مايي) متوجهة إلى العاصمة (كينشاسا) تعرضت لحادث؛ مما اسفر عن مصرع 13 شخصا بينهم 5 نساء، كما أصيب عدد آخر بجروح خطيرة، موضحا أن الحادث وقع في بلدية ماتشيا بإقليم كابيا كاموانجا،على بعد 45 كيلو مترا جنوب مدينة (مبوجي مايي).

وأفاد الراديو بأن سائق السيارة كان في حالة سكر ويزعم أنه فقد السيطرة على المركبة.

يذكر أن الحوادث المميتة شائعة على هذا الطريق الذي يربط منطقة "كاساي" (بوسط البلاد) بالعاصمة (كينشاسا) كما لقي 14 شخصا مصرعهم في حادث سابق وقع في أغسطس الماضي.