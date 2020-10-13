 النرويج تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني على البرلمان النرويجي - بوابة الشروق
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النرويج تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني على البرلمان النرويجي

قراصنة الكمبيوتر - ارشيفية
قراصنة الكمبيوتر - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:50 م
اتهمت الحكومة النرويجية روسيا بالمسؤولية عن هجوم قراصنة كمبيوتر على البرلمان في أوسلو.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه اريكسن سوريده، اليوم الثلاثاء، إنها انتهت، استنادا إلى معلومات الحكومة، إلى تقدير مفاده بأن روسيا تقف وراء الحادثة "وهذه واقعة خطيرة أصابت مؤسستنا الديمقراطية الأهم".

وأضافت سوريده أمام مراسلين صحفيين أن من المهم أن تتم مساءلة روسيا، مشيرة إلى إخطار السفارة الروسية في أوسلو بالواقعة.

جدير بالذكر أن حسابات البريد الإلكتروني للعديد من نواب البرلمان النرويجي والعاملين فيه تعرضت لهجوم من قبل قراصنة في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وقد أعلنت ماريان اندريسن، مديرة البرلمان، عن هذه الواقعة بعد مضي اسبوع على حدوثها.

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